A ameaça de uma escalada com a Rússia no Mar Báltico - Especialistas em segurança preveem novos conflitos marítimos entre a Moscou e membros da Otan na região nos próximos meses.A Europa deve se preparar para uma nova escalada no conflito com a Rússia no Mar Báltico. Helge Adrians, do Instituto de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP, em alemão), com sede em Berlim, diz que espera um aumento significativo na "escolta de petroleiros russos pela Marinha da Rússia através dos mares do Norte e Báltico". Segundo sua análise, "uma nova escalada no conflito com a Rússia na região do Mar Báltico é iminente". O especialista em segurança aponta, entre outras coisas, para o mais recente pacote de sanções da UE contra as exportações de gás e petróleo russos.

Ao mesmo tempo, de acordo com um estudo de Adrians para o SWP, a Rússia continua a se armar na região do Mar Báltico – por exemplo, nas águas interiores do Lago Ladoga, perto de São Petersburgo.

Mais de 60 inspeções na costa dinamarquesa