Acidente de trem deixa mortos no sudoeste da Alemanha - Veículo transportava cerca de 100 passageiros quando descarrilou próximo a Riedlingen, no estado de Baden-Württemberg. Polícia confirma ao menos três vítimas fatais.O descarrilhamento de um trem regional no sudoeste da Alemanha deixou ao menos três pessoas mortas neste domingo (27/07) e diversas feridas, segundo a agência de notícias alemã DPA, que ouviu autoridades de segurança do estado de Baden-Württemberg.

Tempestade atingiu a região

De acordo com as informações iniciais da Polícia Federal em Stuttgart, capital do estado, o acidente ocorreu por volta das 18h10 (13h10, no horário de Brasília), próximo à cidade de Riedlingen. Uma forte tempestade atingiu a região pouco antes do descarrilhamento.