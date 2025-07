Grécia tem ajuda da UE na luta contra incêndios florestais

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, escreveu nas redes sociais que qualquer pessoa que tenha perdido bens materiais "deve saber que o Estado estará ao seu lado".

A Grécia sofre com uma onda de calor há quase uma semana, com temperaturas acima de 40°C em muitas áreas, embora a expectativa seja de que o calor diminua a partir de segunda-feira.

Como muitos países, a Grécia está vivenciando verões cada vez mais quentes devido às mudanças climáticas, que aumentaram a duração, a frequência e a intensidade dos incêndios florestais.

Serviços de emergência também estão combatendo incêndios florestais na Turquia. Na província de Bursa, no oeste do país, as chamas se aproximaram de áreas residenciais, e cerca de 1.300 pessoas foram retiradas para locais seguros, segundo o ministro dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu. De acordo com dados oficiais, 500 pessoas estão trabalhando no local. Na província de Karabük, no noroeste da Turquia, os bombeiros combatem as chamas pelo quarto dia consecutivo. Segundo dados oficiais, 14 vilarejos foram evacuados.

Turquia tem novo recorde de calor

A causa dos incêndios não foi inicialmente esclarecida. A Turquia tem enfrentado condições extremas de calor e seca nos últimos dias, afirmou o ministro turco das Florestas, Ibrahim Yumakli. Um novo recorde de calor foi quebrado na sexta-feira: de acordo com o Ministério do Meio Ambiente em Ancara, as temperaturas em Silopi, no sudeste do país, chegaram a 50,5 graus Celsius.