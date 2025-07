Na Índia, limpeza das cidades ainda é definida por castas

"O que eles alegam tem menos a ver com fatos e mais com suas próprias opiniões", afirmou Wilson à DW. "Dizer aos catadores manuais que comprem máquinas eles próprios no âmbito do programa Namaste é uma forma cruel de 'reabilitação'", acrescentou.

"Em vez de acabar com a contratação baseada em castas, isso simplesmente a reembala com um nome moderno. Namaste é a discriminação de castas disfarçada de progresso."

Castas e exclusão

Os dalit são geralmente incumbidos de realizar os trabalhos mais servis e perigosos, considerados "impuros" pelos padrões religiosos e sociais. Esses trabalhos são transmitidos de geração em geração, aprisionando as famílias em um ciclo de exclusão social e privação econômica.

Mesmo entre os dalit, a subcasta valmiki enfrenta historicamente exclusão sociopolítica e econômica mais severa, além de repressão e violência.

"A casta é vista como resultado das ações passadas de alguém, condenando os catadores a uma vida de limpeza do lixo dos outros", disse Vivek Kumar, professor de sociologia na Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Déli, à DW.