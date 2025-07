Ataque a igreja no Congo deixa mais de 40 mortos - Rebeldes ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico invadiram igreja no nordeste do país e executaram fiéis. Nove crianças estão entre os mortos.Pelo menos 43 pessoas foram mortas neste domingo (27/07) em um ataque de rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, em inglês) a uma igreja católica República Democrática do Congo.

As ADF – grupo insurgente com ligações com o chamado Estado Islâmico – invadiram a igreja, localizada na cidade de Komanda, no nordeste do país, enquanto fiéis se reuniam para orar.

Nove crianças estão entre os mortos, de acordo com a Missão de Estabilização das Nações Unidas para a República Democrática do Congo (Monusco), a missão de paz da ONU no país.