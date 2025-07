Brasil deixa o Mapa da Fome da ONU após três anos - Relatório indica que menos de 2,5% da população vive sob risco de subnutrição crônica, mas quase 30 milhões de brasileiros ainda vivem insegurança alimentar em algum nível.O Brasil deixou o Mapa da Fome após três anos, segundo relatório apresentado nesta segunda-feira (28/07) durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, na Etiópia.

O resultado reflete a média trienal dos anos de 2022, 2023 e 2024, que colocou o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de desnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Estar no Mapa da Fome significa que uma parcela significativa da população do país vive fome crônica, ou seja, não tem acesso regular a alimentos e consome menos calorias do que o necessário para uma vida saudável