"Brasil virou pedra no sapato do trumpismo na América do Sul"

A diferença é que, naquela época, o governo americano ainda se via como o guardião da democracia liberal, e precisava manter as aparências. Hoje, é comandado por uma lógica autoritária, extremista, que atua sem qualquer pudor, tanto internamente quanto no exterior. A agressão ao Brasil é feita à luz do dia.

Essa ameaça tarifária não será um episódio isolado. Aí está o erro de quem acha que se trata apenas de uma questão comercial, que pode ser resolvida por uma negociação técnica. Não é disso que se trata.

O tarifaço é o começo de um processo sistemático de agressão, que só termina quando Trump alcançar seu objetivo: instalar no Brasil um governo que sirva aos seus interesses — seja por meio de eleição, seja por golpe. Para isso, ele precisa ajudar a extrema direita brasileira a desmontar nossa democracia, neutralizar o STF e remover Lula do poder.

Na lógica do trumpismo, toda a América deve girar em torno dos interesses estratégicos dos EUA. É o que explica também seus ataques e pretensões expansionistas sobre a Groenlândia, sobre o Canadá, o reenquadramento do Panamá. O Brasil, com sua aspiração de autonomia, virou a grande pedra no sapato do trumpismo na América do Sul. Para Trump, só interessam chefes de Estado avassalados — como Milei, na Argentina.

Na semana passada, o presidente Lula esteve no Chile para uma reunião em prol da democracia com os líderes de Colômbia, Uruguai, Espanha e do país anfitrião. No dia seguinte, o colunista Edward Luce, do jornal britânico Financial Times, disse que o farol liberal-democrático do nosso hemisfério vem do Brasil e do Canadá. Você acha que o tarifaço de Trump acabou projetando o Brasil para uma posição internacional mais destacada?

Sim. Existe uma oportunidade de se realizar uma espécie de sonho geopolítico brasileiro. Esse sonho é o Brasil se firmar como um país tão importante no mundo quanto Índia, China, Rússia, países dessa ordem, mas sem o belicismo. O nosso sonho é ser uma espécie de gigante cheio de bonomia, um gigante simpático, alegre, boa-praça.