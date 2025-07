China pagará R$ 2,8 mil/ano por criança para tentar elevar natalidade

A taxa de casamento na China também atingiu uma baixa recorde, e os casais jovens adiam ter filhos devido ao alto custo de criá-los e a preocupações com suas respecivas carreiras.

Províncias pressionam para aumentar a natalidade

Mais de 20 governos provinciais na China passaram a oferecer subsídios para creches, de acordo com dados oficiais.

Em março, Hohhot, capital da Mongólia Interior, no norte da China, começou a dar dinheiro às famílias para que tivessem mais filhos. Casais com três ou mais filhos podem receber até 100 mil yuans (R$ 78,1 mil) por cada bebê.

Em Shenyang, na província de Liaoning, no nordeste do país, as autoridades locais já concedem às famílias que têm um terceiro filho 500 yuans (R$ 390) por mês até que a criança complete três anos.

Para criar uma "sociedade favorável à fertilidade", a província de Sichuan, no sudoeste da China, propõe aumentar a licença-casamento de 5 para 25 dias e mais que dobrar a atual licença-maternidade de 60 dias para 150 dias.