Como funciona o "visto climático" da Austrália para Tuvalu - Programa oferece aos moradores de nação insular ameaçada pelo aumento do nível do mar a opção de se mudar de país com direitos de residência permanente.Na nação insular de Tuvalu, na Polinésia, mais de 3 mil pessoas – quase um terço da população local – estão se candidatando para deixar a ilha. Sua terra natal, uma cadeia de nove atóis no Oceano Pacífico situados a apenas 4,5 metros acima do nível do mar, está sendo gradualmente engolida pela água.

Em 2021, o ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, chamou a atenção do mundo com uma assombrosa imagem do futuro: vestindo terno e gravata, colocou-se de pé, com água até os joelhos, atrás de um púlpito instalado junto às ondas, e gravou ali seu discurso para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

Depois disso, a Austrália entrou em cena com um plano inovador: por meio do Tratado da União Falepili, assinado em 2023 durante reunião de líderes no Fórum de Ilhas do Pacífico, criou uma via de migração que está sendo popularmente chamada de o primeiro "visto climático".