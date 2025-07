"Crime de pensamento": Rússia reforça repressão a conteúdo considerado "extremista" pelo regime

Outro cenário possível seria a Rússia adotar o tipo de práticas policiais usadas na vizinha Belarus, onde plataformas como Instagram, X e YouTube, que são bloqueadas na Rússia, permanecem acessíveis, mas a assinatura de canais banidos nessas portais é proibida.

"A censura em Belarus existe no espaço físico. A polícia pede para verificar os telefones dos cidadãos em trens e em dormitórios estudantis. Recusar é quase impossível", disse Dmitriy Navosha, cofundador da editora esportiva online internacional Tribuna.com, à DW.

O acesso ao seu site não é restrito em Belarus, mas a plataforma foi rotulada como extremista depois que Navosha se manifestou repetidamente contra o ditador Alexander Lukashenko e a violenta repressão de suas forças de segurança contra manifestantes em 2020.

Como resultado, os visitantes do portal de esportes online correm o risco de serem punidos simplesmente por visualizarem seu conteúdo.

Ao menos 10.000 presos políticos

Desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia, a Rússia reforçou severamente as restrições à liberdade de expressão, proibindo, por exemplo, a divulgação do que considera "informações falsas" sobre a guerra e reforçando a designação de "agente estrangeiro" para veículos e organizações considerados politicamente ativos com a ajuda de financiamento vindo do exterior.