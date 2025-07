Duas ONGs israelenses afirmam que há genocídio em Gaza - Entidades veem ofensiva militar, posicionamentos de autoridades e desmantelamento do sistema de saúde como ataques coordenados com objetivo de aniquilar um povo - o que Israel rejeita veementemente.Duas organizações israelenses de direitos humanos afirmaram nesta segunda-feira (28/07) que seu país estaria cometendo um genocídio contra palestinos em Gaza, na primeira vez que entidades do tipo em Israel fazem tal acusação em quase 22 meses de guerra.

As conclusões da B'Tselem e da Médicos pelos Direitos Humanos (PHRI, na sigla em inglês) compõem um controverso debate sobre se a ofensiva militar de Israel em Gaza – lançada em resposta ao ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023 – configura ou não genocídio.

Em documentos separados lançados em conjunto, as duas organizações disseram que as políticas de Israel em Gaza, as declarações de militares sobre seus objetivos na região, a fome generalizada, o deslocamento forçado da população e o desmantelamento sistemático do sistema de saúde do território palestino contribuíram para essa conclusão.