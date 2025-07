Em crise, Cuba abre exploração de terras para empresa estrangeira - Sofrendo com escassez de equipamentos e fertilizantes, regime de Havana concede exploração de terras para empresa agrícola do Vietnã, em medida inédita desde a revolução de 1959, quando estrangeiros foram expropriados.Há alguns meses, o regime cubano concedeu a exploração de terras agrícolas estatais para uma empresa estrangeira pela primeira vez – um passo sem precedentes desde a revolução de 1959, quando proprietários estrangeiros foram expropriados. Agora, a companhia vietnamita Agri VMA cultiva arroz em fazendas estatais próximas à cidade de Los Palacios, no sudeste da província de Pinar del Río, no extremo oeste de Cuba. As terras pertencem à fazenda Cubanacán, da estatal cubana Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios.

Agricultura em Crise

A medida pode ser atribuída à situação do setor agrícola cubano, particularmente afetado pela crise econômica que persiste há anos. Há escassez de fertilizantes, pesticidas, combustível e peças de reposição, e os equipamentos estão frequentemente obsoletos ou com defeito. O rígido sistema de cotas governamentais oferece pouco incentivo à produção. Fatores ambientais como salinização do solo, seca e furacões agravam o problema. A produção agrícola despencou.