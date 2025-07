Líderes do Camboja e da Tailândia anunciam cessar-fogo

As tensões desencadearam uma crise política interna na Tailândia, onde a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra foi suspensa do cargo no início de julho, alvo de uma investigação ética sobre sua conduta.

Ela é acusada de prejudicar interesses nacionais do país ao fazer uma deferência ao ex-governante do Camboja Hun Sen sobre as questões fronteiriças durante uma ligação diplomática que foi vazada à imprensa.

Agressões e acusações antes do acordo

Antes da cúpula, Tailândia e Camboja trocaram acusações contundentes em meio a novos disparos de artilharia na fronteira.

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, disse que era "o quinto dia que a Tailândia invadiu o território cambojano com armas pesadas e com o envio de muitas tropas". Phumtham, por sua vez, disse a repórteres que não acreditava que o Camboja estivesse "agindo de boa-fé".

Na véspera das negociações, o Exército tailandês afirmou que atiradores cambojanos estavam acampados em um dos templos disputados pelos dois países e acusou o Camboja de enviar tropas ao longo da fronteira e bombardear o território tailandês.