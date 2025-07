Acordo tarifário com os EUA foi bom ou ruim para a UE?

A Comissão Europeia já havia preparado medidas retaliatórias no valor total de 72 bilhões de euros sobre importações americanas, incluindo impostos sobre aeronaves e automóveis. Outras opções seriam restrições à exportação de certos produtos siderúrgicos e químicos, bem como possíveis medidas contra prestadoras de serviços americanas, especialmente as Big Tech e no setor financeiro, onde os EUA têm um superávit comercial de 109 bilhões de euros com a UE.

Embora o acordo esteja longe de ser ideal, espera-se que o impacto econômico dele seja relativamente brando. O jornal alemão de negócios Handelsblatt cita dados do instituto econômico IfW para afirmar que as tarifas representariam um impacto de apenas 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) da UE. Isso é bem menos que a estimativa feita no ano passado pelo banco de investimentos Goldman Sachs, segundo a qual uma tarifa de 10% já poderia levar a uma queda de até 1% no PIB da UE.

No caso da Alemanha, a queda do PIB seria de 0,15% no intervalo de um ano, segundo os cálculos do IfW, o que representaria uma perda de 6,5 bilhões de euros.

Mas alguns setores poderão até mesmo ser beneficiados. A Bloomberg Intelligence prevê um aumento de 4 bilhões de euros nos lucros do setor automotivo europeu, já que também para veículos e peças da UE a alíquota tarifária agora é de 15% em vez de 27,5%.

O que Bruxelas poderia ter feito melhor

Se recebeu elogios por ter evitado uma guerra comercial, Bruxelas também foi criticada por não ter conseguido obter concessões mais substanciais de Washington.