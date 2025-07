Aos 92 anos, presidente de Camarões busca reeleição - No poder desde 1982, chefe de Estado mais velho do mundo, Paul Biya vai concorrer a um oitavo mandato no país africano. Caso vença, ele poderá em tese permanecer no cargo até pouco antes de completar 100 anos."O melhor ainda está por vir". Essa é a promessa de campanha do presidente de Camarões, Paul Biya, de 92 anos, que concorre a um oitavo mandato como chefe de Estado. Ele já teve mais de 40 anos para moldar o destino de seu país – está no poder desde 1982.

Se for reeleito para mais um mandato de sete anos nas próximas eleições, em 12 de outubro, o atual chefe de Estado mais velho do mundo poderá permanecer no cargo até pouco antes de completar 100 anos.

Em 2008, Biya e seu partido aprovaram uma emenda constitucional que extinguiu qualquer limite de mandato para concorrer à reeleição.