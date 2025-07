Atirador mata 4 pessoas em prédio comercial em Nova York

Em coletiva de imprensa, o prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que as autoridades ainda estão "desvendando" o que ocorreu e se houve envolvimento de outras pessoas. Ele afirmou que "outro homem está gravemente ferido, lutando pela vida em estado crítico" e que o suspeito morreu devido a um "ferimento de bala autoinfligido".

Prédio em pânico

De acordo com a chefe de polícia Jessica Tisch, a central de atendimento do serviço 911, de emergência, começou a receber chamadas sobre um tiroteio às 18h30 (19h30 no horário de Brasília), horário de pico na movimentada região da cidade.

Imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito momentos antes estacionando o carro em fila dupla na Park Avenue, em frente ao prédio. Ele saiu do carro e caminhou em direção à entrada do prédio portando um rifle.

Dentro do saguão, o homem imediatamente abriu fogo contra o policial que estava no posto. Em seguida, ele atirou em uma mulher que tentava se esconder atrás de uma pilastra. Depois continuou atirando pelo saguão, atingindo um segurança que tentou se esconder atrás de um balcão. Os três morreram.

Ainda no saguão, o suspeito atirou em outro homem que, mesmo ficando hospitalizado em estado crítico, posteriormente o identificou como o agressor.