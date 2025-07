Carla Zambelli é presa na Itália

Ela fugiu do país para a Itália após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com o portal de notícias G1, o deputado italiano Angelo Bonelli disse que forneceu à à polícia italiana o endereço onde Zambelli estava e afirmou que agentes já teriam identificado a deputada.

md/rc (ots)

Reportagem em atualização