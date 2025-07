Como ideias ambientais bem-intencionadas podem cair em desgraça

McKenna disse que seu partido achou difícil se livrar do rótulo da "taxa" porque as pessoas não estavam associando as transferências trimestrais que recebiam ao sistema de preços de carbono, mas "o percebiam quando abasteciam seus carros ou viam suas contas de energia" e notavam o aumento do custo.

Wagner apontou que os sistemas de limite e comércio de carbono têm mais poder para se estabelecer do que o preço do carbono do Canadá, a exemplo do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia.

Nesses sistemas, estabelece-se um limite para as emissões de CO2, e as empresas compram licenças para poluir. À medida em que o limite diminui e há menos licenças disponíveis, o custo das emissões aumenta e há um incentivo às empresas para que se descarbonizem.

McKenna concorda que um sistema de limite e comércio de carbono poderia ter sido mais fácil de sustentar no Canadá, porque se aplica às empresas e não aos consumidores, embora o custo geralmente seja repassado no final, de qualquer forma.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, manteve o preço do carbono para grandes emissores, como os setores de petróleo, gás e cimento, que, segundo McKenna, não estão pagando o suficiente pelo aumento das emissões.

"Se não formos criar incentivos para os consumidores por meio do preço do carbono, então precisamos aumentar a pressão sobre os grandes poluidores", disse McKenna, acrescentando que, antes das eleições, Carney falou sobre usar o dinheiro da precificação do carbono industrial para subsidiar coisas como a mudança para veículos elétricos e bombas de calor.