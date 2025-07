Conseguirá a Dinamarca salvar as metas ambientais da UE? - Presidindo o bloco, país nórdico diz que cortar emissões ajudará europeis a se defender e competir com China e EUA. Mas não será fácil manter vivo o problemático Acordo Verde Europeu com tantas reações negativas.As ruas de Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, estão repletas de indícios de que este é um país com consciência climática. Máquinas de reciclagem de garrafas saúdam os pedestres em intervalos regulares; as ciclovias estão repletas de ciclistas, faça chuva ou faça sol, muitas vezes com crianças ou cargas a reboque. Na baía onde o estreito de Kattegat conecta os mares Báltico e do Norte, turbinas ajudam a gerar mais energia eólica por pessoa do que quase qualquer outro país do mundo.

Foi aqui que o país nórdico escolheu iniciar sua gestão rotativa de seis meses, iniciada mês passado, à frente do Conselho da União Europeia, órgão que representa os 27 Estados-membros da UE.

Na Dinamarca, uma palavra que saiu de moda nos círculos de formulação de políticas europeias entrou nas prioridades declaradas do país: "verde". "Há muito em jogo", disse o ministro do Clima e Energia, Lars Aagaard, à DW, no início da presidência dinamarquesa da UE.