EUA vão restringir acesso a dados meteorológicos de satélites a partir de agosto

Segundo o meteorologista Peter Knippertz, do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT), a atmosfera funciona como um "sistema caótico", onde "mesmo pequenas diferenças de temperatura, pressão ou vento em locais relativamente distantes e também em momentos diferentes podem ter grande impacto", disse ele à DW.

Por isso, a análise de dados em tempo real sobre a atmosfera é relevante para obter previsões mais assertivas. Para Knippertz, a ausência dessas informações representa "uma perda estatisticamente mensurável na qualidade das previsões, já que as informações de micro-ondas sobre temperatura e umidade têm um impacto desproporcionalmente grande nas previsões do tempo".

O centro de pesquisa americano National Snow and Ice Data Center (NSIDC) será um dos impactados, comprometendo suas análises sobre o gelo do Ártico - fundamentais para definir as rotas mais seguras e economicamente viáveis para a navegação. O laboratório agora planeja recorrer a dados de satélites japoneses.

Especialistas também estão apreensivos com a aproximação da temporada de furacões no Atlântico, normalmente monitorados com base nos satélites da NOAA.

Embora o órgão afirme que a perda de dados não compromete a precisão das previsões, já que outros satélites poderiam suprir essas informações, especialistas de países mais pobres temem que essas lacunas não sejam compensadas.

Em regiões onde os dados meteorológicos ainda são coletados e transmitidos manualmente, as informações fornecidas pelos militares americanos eram fundamentais para elaborar previsões confiáveis.