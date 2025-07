Gaza vive "pior cenário possível de fome", relata entidade

Diante da pressão de entidades e países – como ONU, França, Reino Unido e Alemanha –, Israel anunciou no último domingo que faria "pausas táticas" diárias nas operações militares em partes de Gaza, afirmando que mais de 120 caminhões de alimentos foram autorizados a entrar. Países como Jordânia e Emirados Árabes Unidos foram autorizados a lançar alimentos.

No mesmo dia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ser "uma mentira descarada" que seu governo tenha levado Gaza a uma situação de fome. "Não há política de fome em Gaza, e não há fome em Gaza", afirmou.

Essas entregas de ajuda, no entanto, são apenas uma "gota no oceano" do que é necessário em Gaza, disse Tom Fletcher, diretor de ajuda humanitária da ONU, em entrevista à BBC.

Centenas de milhares de pessoas estão "desesperadamente famintas" em Gaza, e a maioria dos caminhões liberados neste domingo acabou sendo "atropelada por civis desesperados, famintos", relatou.

Momento decisivo

Fletcher destacou que os próximos dias serão "realmente decisivos" e reforçou a necessidade de que equipes de ajuda humanitária tenham acesso às travessias de fronteira, recebam autorizações para operar e não sejam bloqueadas.