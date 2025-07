Literatura minimalista: quando o escritor diz muito com pouco

Leminski não era o único "haicaísta" da família. A mãe de Estrela, Alice Ruiz, também gosta de produzir os tradicionais poemas japoneses de três versos e dezessete sílabas. Não por acaso, marca presença na antologia Haicais Tropicais, organizada por Rodolfo Witzig Guttilla. Na introdução, Guttilla explica que o gênero surgiu no século 7, atingiu seu apogeu no século 17 com Bashô e chegou ao Brasil no século 20 pelas mãos de Monteiro Lobato.

Outros gigantes da literatura brasileira, como Manoel de Barros e Mário Quintana, também flertaram com o gênero. Quintana chegou a publicar um livro só de haicais em 1994, o ano de sua morte. O volume foi organizado por Ronald Polito e ilustrado por Roberto Negreiros. Um deles é "Noturno", do livro Velório Sem Defunto. Diz assim: "Aquela última janela acesa / No casarão/ Sou eu…".

"Quintana era um inovador", define Gustavo Grandinetti, autor de O Passarinho do Contra, em que biografa o poeta. "Tinha paixão por escrita sucinta, direta. Dizia que seu método era cortar sempre, até reduzir o texto à sua forma mais simples."

Conto em miniatura

Mas o haicai não é o único exemplo de literatura minimalista. Há outros, como minicontos e aforismos.

Segundo Marcelo Spalding, doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o miniconto está para a prosa como o haicai para a poesia. "Miniconto é um conto muito curto", define. "Se [Júlio] Cortázar dizia que o conto vence por nocaute, o miniconto deve vencer por nocaute no primeiro soco do primeiro round."