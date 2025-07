Mudança climática multiplica surgimento de megacrateras?

As voçorocas são mais propensas a surgir em regiões com "terreno cárstico" – áreas compostas por substrato rochoso solúvel, como calcário, camadas de sal ou gesso – que pode ser dissolvido pelas águas subterrâneas, de acordo com Hong Yang, professor de ciências ambientais da Universidade de Reading, no Reino Unido. Yang publicou recentemente uma pesquisa sobre a mitigação dos riscos dessas crateras, que foram intensificados pelas mudanças climáticas.

"Nos Estados Unidos, cerca de 20% das terras são suscetíveis, com Flórida, Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee e Pensilvânia sofrendo os danos mais significativos", disse ele. Outros pontos críticos incluem o Reino Unido, especificamente áreas como Ripon e Yorkshire Dales, no norte da Inglaterra, a região do Lácio, na Itália, a Península de Yucatán, no México, partes da China, Irã e Turquia.

Qual o papel das mudanças climáticas?

As mudanças climáticas estão aumentando a frequência dessas crateras, com a intensificação de eventos climáticos extremos, de acordo com pesquisas.

"As secas rebaixam o lençol freático, removendo o suporte subterrâneo para a terra acima. Quando seguidas por tempestades intensas ou chuvas fortes – que também estão se tornando mais comuns com as mudanças climáticas – o peso repentino e a saturação da água podem causar o colapso do solo enfraquecido", disse Yang.

Ele aponta para a Planície de Konya, na Anatólia central, conhecida como o "celeiro" da Turquia. É um terreno cárstico onde a seca crescente leva as crateras a se abrirem em regiões povoadas.