Quais países reconhecem o Estado palestino?

Em junho de 2023, o México anunciou seu total apoio à criação de um Estado palestino e, pouco depois, o governo mexicano decidiu estabelecer uma embaixada nos territórios palestinos, com todos os privilégios e imunidades concedidos a missões diplomáticas.

Em 2023, a Bolívia cortou relações diplomáticas com Israel por causa da guerra em Gaza, argumentando que Israel estava cometendo crimes contra a humanidade.

Em 2018, a Colômbia declarou a Palestina uma nação soberana, pouco antes do término do mandato do presidente Juan Manuel Santos. Desde o início da ofensiva israelense em Gaza, o país sul-americano, que exportou 1 bilhão de dólares em mercadorias para Israel em 2023, reduziu suas relações políticas e econômicas com Israel. Em 2024 o presidente colombiano, Gustavo Petro, cortou relações diplomáticas com Israel e, recentemente, ordenou a abertura de uma embaixada na cidade palestina de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Qual a posição das nações do Ocidente?

Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, muitos países da Europa Ocidental e seus aliados Japão e Coreia do Sul apoiam oficialmente o conceito de um Estado palestino independente coexistindo com Israel como uma solução para o conflito no Oriente Médio. No entanto, muitos afirmam que só reconhecerão a Palestina como nação independente no âmbito de um acordo de paz abrangente.

No entanto, o especialista em Oriente Médio Hugh Lovatt, do think tank europeu ECFR, disse à DW que outros países europeus poderiam se unir à França no reconhecimento de um Estado palestino. Ele prevê que Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo e talvez Portugal possam seguir o exemplo.