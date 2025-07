Reino Unido planeja reconhecer o Estado palestino

Macron pressionou Londres publicamente pelo reconhecimento conjunto da Palestina durante sua visita ao Reino Unido no início do mês, enquanto um número crescente de parlamentares do Partido Trabalhista de Starmer vem exigindo medidas.

Mais de 220 parlamentares britânicos de nove partidos, incluindo o Trabalhista, publicaram uma carta na última sexta-feira exigindo que o governo adotasse a medida.

A carta fora incluída no manifesto trabalhista vencedor das eleições do ano passado, como parte de "uma solução de dois Estados com Israel seguro e protegido, ao lado de um Estado palestino viável e soberano".

A pressão, contudo, aumentou à medida que a situação humanitária em Gaza piorava drasticamente.

rc (AFP, Reuters)