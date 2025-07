Economia alemã encolhe no 2° tri após corrida contra tarifaço de Trump - PIB recua 0,1% em comparação com trimestre anterior, quando antecipação da guerra tarifária impulsionou exportações. Previsão para o ano é de estagnação.A economia alemã encolheu 0,1% no segundo trimestre de 2025 em comparação com os três meses anteriores, segundo dados preliminares da agência federal de estatísticas Destatis.

O resultado frustra a tentativa do governo federal alemão de se recuperar de uma longa recessão. Analistas consultados pela empresa de dados financeiros FactSet esperavam crescimento zero (estagnação), entre abril e junho.

O desempenho da economia foi impactado por investimentos menores em diversas áreas, incluindo construção, mas a recuperação do consumo das famílias e do governo atenuou a queda do Produto Interno Bruto (PIB) alemão.