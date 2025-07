Estrela olímpica alemã morre em montanha no Paquistão

Dahlmeier participou de várias expedições desafiadoras de montanhismo, incluindo a escalada do pico Korzhenevskaya (7,1 mil metros), no Tajiquistão, em 2023. Em 2024, bateu o recorde feminino de escalada do Ama Dablam (6,8 mil metros) no Nepal.

Ela estava no norte do Paquistão com amigos desde o fim de junho e, no dia 8 de julho, havia escalado com sucesso a Great Trango Tower (6,2 mil metros), confirmou sua assessoria, descrevendo Dahlmeier como uma "alpinista experiente e consciente dos riscos" enfrentados no esporte.

Autor: Matt Ford, Stefan Nestler