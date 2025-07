EUA sancionam Moraes com lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros - Decisão, anunciada pelo Tesouro americano, resulta no congelamento de bens ou ativos de Moraes nos EUA, e pode proibir entidades financeiras americanas de realizarem operações em dólares ligadas ao ministro.O governo dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira (30/07) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com uma lei utilizada para punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção.

A decisão, anunciada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro americano, resulta no congelamento de bens ou ativos que Moraes possua nos EUA, e pode proibir entidades financeiras americanas de realizarem operações em dólares ligadas ao ministro, incluindo, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Mastercard e Visa, por exemplo.

A chamada Lei Magnitsky – que leva o nome de um advogado russo morto em 2012em uma prisão de Moscou – permite que o governo americano imponha sanções contra pessoas que cometam graves violações dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente.