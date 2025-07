Fome diminuiu no mundo, mas cresceu na África - Conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas ampliaram a fome no continente africano em 2024, aponta relatório da ONU. Solução envolve mais financiamento público e políticas alimentares nos países afetados.Um relatório global divulgado na segunda-feira (28/07) estimou que quase 60% das pessoas que passarão fome no mundo até 2030 estarão na África.

O documento, elaborado por cinco agências das Nações Unidas, afirma que cerca de 307 milhões de moradores do continente africano – mais de uma a cada cinco – sofria de desnutrição crônica em 2024, o que significa que a fome é hoje mais prevalente do que há 20 anos.

O cenário na África vai na direção contrária do total global, que registrou queda na home em 2024. Cerca de 673 milhões de pessoas, ou 8,2% da população mundial, passaram fome no ano, contra 8,5% em 2023, segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo.