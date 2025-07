Mauro Viera reitera posição do Brasil em meio à crise com os EUA

De acordo com uma nota da Casa Branca, a medida seria uma resposta a ações do governo brasileiro que, segundo Washington, são uma ameaça "incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA”.

Segundo apurou a emissora GloboNews, Vieira criticou o uso político das tarifas e a tentativa da Casa Branca de exercer pressão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que virou réu por tentativa de golpe de Estado. Washington diz que o aliado de Trump se tornou alvo de uma "caça às bruxas".

Na reunião, Viera disse a Rubio que o Brasil não aceita negociar questões relacionadas à política interna, o que considera um ataque à soberania nacional. Segundo a GloboNews, o ministro lamentou que essa questão tenha sido politizada.

Senadores brasileiros em Washington

Também nesta quarta-feira, uma comitiva de senadores brasileiros encerrou uma visita de três dias a Washington. Eles se reuniram com parlamentares e empresários americanos para tentar intermediar soluções para a crise diplomática entre o Brasil e os EUA.

O grupo disse que conseguiu demonstrar as perdas para os dois países com a atual crise durante as conversas com congressistas e empresários americanos, mas destacou preocupações com possíveis sanções a serem impostas aos países que negociam com a Rússia, como o Brasil.