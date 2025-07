O que se sabe sobre o superterremoto que desencadeou tsunami no Pacífico

Países latino-americanos também emitiram alertas sobre possíveis ondas de tsunami subsequentes às que atingiram a Rússia.

No México, o centro de alerta de tsunami da Marinha recomendou que o público se mantenha afastado das praias ao longo da costa do Pacífico, onde eram esperadas ondas de até um metro de altura. O tráfego marítimo foi suspenso.

Um alerta semelhante foi emitido pelas autoridades na Guatemala. No entanto, o risco de tsunami foi avaliado como baixo, publicou o instituto sismológico do país no X.

No Equador, as autoridades afirmaram que ondas poderiam atingir as Ilhas Galápagos. O arquipélago, conhecido por sua fauna e flora únicas e por ser Patrimônio Mundial da Unesco, está localizado a cerca de mil quilômetros da costa do país.

O governo pediu para a população evitar praias e portos, e embarcações também foram proibidas de partir.

Alertas de tsunami ainda se espalharam para áreas costeiras do Peru e do Chile. A agência chilena de gerenciamento de desastres calcula a possibilidade de ondas atingirem até 3 metros de altura. Evacuações foram organizadas em várias áreas costeiras, segundo veículos locais. Até o momento, não há relatos de danos no país.