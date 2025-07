[Opinião] Clã Bolsonaro é um desastre para a direita brasileira

Com isso, Eduardo não deu apenas um tiro no próprio pé, pois seu comportamento antipatriótico provavelmente terá sérias consequências pessoais para ele no Brasil. Ele ainda diminuiu as chances de anistia para os condenados nos distúrbios de 8 de janeiro de 2023, bem como as perspectivas de clemência judicial para o papai Jair. E como se já não bastasse, a tarifa punitiva atinge sobretudo empresários e agricultores que estão na base de votos de Bolsonaro.

Sem renovação na direita brasileira

Quem saiu ganhando foi Lula, que viu sua popularidade crescer com as trapalhadas de Eduardo. Lula, aliás, tem muito a agradecer ao clã Bolsonaro, começando pela vitória na eleição de 2022, que só foi possível devido à impopularidade e à incompetência política de Bolsonaro.

Se a direita tivesse então um outro candidato, a campanha teria sido bem mais difícil para Lula, que estava enredado em escândalos de corrupção. Há anos que o PT vai mal em eleições municipais, e desde os tempos da ex-presidente Dilma Rousseff o partido é associado à incompetência administrativa.

Mas enquanto o caótico clã Bolsonaro mantiver a direita brasileira em transe coletivo, a urgente renovação vai ter de esperar. Em vez dela, o que se tem são figuras bizarras, como Carla Zambelli e Roberto Jefferson, que ganharam relevância na esteira do sucesso da família Bolsonaro – é um verdadeiro habitat para bizarrices políticas.

Há que se desejar que a direita brasileira finalmente se liberte do seu encanto com o clã Bolsonaro. Afinal, os rumos do Brasil são mais importantes do que o destino de uma família que não sabe fazer outra coisa além de semear o caos. A cultura política brasileira se beneficiaria muito de uma força política de direita que se possa levar a sério.