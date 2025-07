República Tcheca equipara comunismo ao nazismo

Historiadores do Instituto para o Estudo de Regimes Totalitários (USTR) também aderiram à iniciativa. No início do ano, a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado pela base parlamentar do governo de coalizão pró-europeu do primeiro-ministro Petr Fiala.

"Qualquer pessoa que fundar, apoiar ou promover um movimento nacional-socialista (nazista), comunista ou outro que vise comprovadamente a supressão dos direitos humanos e das liberdades ou que incite ao ódio racial, étnico, nacional, religioso ou de classe, ou contra outro grupo de pessoas, será punida com pena de prisão de um a cinco anos", diz a nova redação do artigo 403 do Código Penal tcheco.

O pesquisador do USTR Kamil Nedvedicky explica que o objetivo do projeto era eliminar uma distinção legal "obviamente injusta" entre duas ideologias totalitárias "criminosas" do século 20. "Ambos – o nacional-socialismo e o comunismo – visam comprovadamente à supressão de direitos e liberdades fundamentais, e é lógico e justo que o direito penal tcheco reflita isso claramente", argumenta. "Não se trata de ideologia, mas de proteger o Estado democrático de Direito."

Durante a Guerra Fria, a atual República Tcheca esteve sob a influência da União Soviética e foi liderada pelo Partido Comunista da Tchecoslováquia (KSC) até 1989, quando a Revolução de Veludo encerrou 41 anos de regime comunista de partido único, e o país iniciou uma transição para uma república parlamentar.

Com a equiparação entre nazismo e comunismo, a República Tcheca se junta a uma lista de países europeus que já proibiram ou impuseram medidas para coibir a ideologia comunista, entre eles a Polônia, Hungria, Ucrânia e os países bálticos (Lituânia, Letônia, Estônia).

Partido comunista ainda atuante