Trump confirma tarifa de 25% sobre produtos da Índia

No início de julho, Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% a qualquer nação que apoie as "políticas antiamericanas" do grupo.

Logo em seguida, anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos do Brasil, quando também criticou o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. As tarifas contra o Brasil também estão programadas para entrar em vigor nesta sexta-feira.

Progresso nas negociações com outros países

As tarifas sobre as importações da Índia foram confirmadas após Trump alcançar acordos comerciais com outros países, como Japão, Filipinas, Indonésia e a UE.

A Índia, país mais populoso do mundo, também tem uma das maiores economias do planeta. Trump há muito critica as políticas comerciais indianas e, em 2019, durante seu primeiro mandato, retirou o status comercial especial da Índia com os EUA.

Em abril, alguns meses após o início de seu segundo mandato, Trump anunciou "tarifas recíprocas" de até 50% para países de todo o mundo, com uma tarifa de 26% a ser imposta sobre produtos indianos.