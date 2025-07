Zoológico alemão é alvo de protestos após abater 12 babuínos saudáveis - Zoológico de Nuremberg afirmou que medida era necessária para conter superlotação e que outros zoos não aceitaram receber animais. ONGs apresentaram queixa-crime por violação das leis de proteção animal.O Zoológico de Nuremberg, no sul da Alemanha, sacrificou 12 macacos saudáveis da espécie babuíno-da-guiné nesta terça-feira (29/07), afirmando que a medida era necessária para conter o crescimento descontrolado do grupo.

De acordo com a administração do local, a população de babuínos cresceu de forma excessiva, provocando superlotação e aumentando os conflitos entre os animais. As tentativas de controle por meio de métodos contraceptivos fracassaram, e as autoridades não conseguiram encontrar outros zoológicos que aceitassem receber parte do grupo.

O zoológico, que foi fechado na terça-feira por "motivos operacionais", anunciou o plano inicialmente em fevereiro de 2024, observando que o grupo de babuínos chegou a 40 indivíduos, embora as instalações tivessem sido projetadas originalmente para abrigar apenas 25 animais da espécie.