A bomba-relógio do sistema previdenciário na Alemanha - Acelerado envelhecimento da população vai pondo em xeque promessa do governo alemão de não aumentar idade para aposentadoria.Para a ministra da Economia alemã, Katherina Reiche, há uma solução simples para o sistema previdenciário do país: "Precisamos trabalhar mais e por mais tempo", disse no fim de julho, em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine. A declaração acendeu um novo debate em torno de velhas questões.

O envelhecimento da população alemã é apontado há anos como um problema. A idade mediana no país – 46,7 anos – é a oitava mais alta do mundo e a terceira mais alta entre as grandes economias, atrás apenas do Japão e da Itália. Até 2040, espera-se que um quarto da população tenha 67 anos ou mais.

No início da década de 1960, havia seis trabalhadores com contribuição ativa para cada aposentado – essa proporção hoje é de dois para um, e está caindo. Em 2025, dois terços do orçamento do Ministério do Trabalho da Alemanha serão destinados ao sistema previdenciário, um total de 121 bilhões de euros (R$ 768 bilhões).