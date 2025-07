Além de Moraes, quem já foi alvo da Lei Magnitsky?

Massacres, terrorismo e corrupção

A maior parte dos sancionados desde então participaram de ações flagrantes em regimes repressivos, como uma lista de militares e batalhões de infantaria de Mianmar, acusados entre 2018 e 2019 de "campanhas violentas contra comunidades étnicas minoritárias [...] incluindo limpeza étnica, massacres, agressões sexuais, execuções extrajudiciais".

Também está na lista o líder da Chechênia Ramzan Kadyrov, conhecido como aliado ferrenho do presidente russo Vladimir Putin e líder da milícia Kadyrovtsy. Acredita-se que o grupo teria cometido abusos generalizados de direitos humanos, que vão desde sequestros e torturas a assassinatos.

No mesmo despacho contra Kadyrov foram sancionados líderes de gangues haitianas responsáveis pela chacina no bairro La Saline, em 2018, que deixou 26 pessoas mortas, incluindo crianças.

Um dos países com mais sancionados é a Bulgária, com 79 entidades e indivíduos ligados a casos de corrupção. Entre os impactados pela lei estão o clube de basquete CSKA, casas lotéricas e de apostas e outras empresas ligadas ao oligarca Vassil Bojkov.

Já na China, alguns sancionados são membros do Partido Comunista da China e são acusados de violações de direitos humanos contra os uigures, uma população muçulmana do território de Xinjiang, no noroeste do país. "Segundo relatos, incluem detenções arbitrárias em massa e abusos físicos graves", justifica a Casa Branca. Empresas marítimas chinesas também são acusadas de pesca ilegal com uso de trabalho forçado em suas operações.