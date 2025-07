[Coluna] A questão da hiperprodutividade em um ambiente escolar devastado

Para contextualizar o leitor, a plataformização do ensino básico surgiu com a promessa da modernização advinda das mais recentes revoluções tecnológicas. Com estudantes cada vez mais inseridos em espaços digitais, o fazer pedagógico não teve alternativa a não ser moldar-se às novas formas em que os alunos consomem informações.

Entretanto, esse suposto "progresso” mascarou-se de maneira perversa: enquanto entregava a falsa promessa da democratização do ensino, apunhalava a classe educadora.

O efeito foi nada mais do que implantar conteúdos de maneira vertical sem passar por qualquer crivo pedagógico dos professores. As secretarias de educação implementaram metas hostis e distantes da realidade da atuação dos docentes, suspendendo a formação de um ambiente de pensamento crítico e reflexivo em detrimento de uma esteira de produção. A educação tornou-se produto. Os resultados tornaram-se commodities. Os estudantes foram descaracterizados enquanto sujeitos ativos de seus respectivos processos de aprendizagem para figurarem estatísticas sem qualquer respaldo pedagógico.

Entre os vocábulos "taxas de aprovação", "metas", "testes padronizados" e "índices de rendimento", temos, do outro lado, os docentes. Cada vez mais cerceados de sua autonomia e do controle do conteúdo a ser ministrado, a pressão constante tem retirado a tarefa de educar para a de ser um mediador entre um conteúdo pré-pronto (e mal formulado, diga-se de passagem) e um estudante desmotivado. Dado o contexto, não é de se surpreender que os professores disparem nos índices de profissionais afastados por questões de saúde.

A realidade

Pesquisadores da área da educação afirmam com veemência que a falta de políticas públicas voltadas aos docentes, especialmente àqueles atuando no ensino básico, gera consequências permanentes à saúde física e mental destes. Não obstante, a piora na saúde coletiva de toda uma classe de trabalhadores indica falhas gravíssimas advindas da gestão escolar e das secretarias de ensino. Falhas estas que culminaram no trágico falecimento das professoras Silvaneide Monteiro Andrade e Rosane Maria Bobato.