[Coluna] Imortalidade e escrita de outros Brasis

No final de julho de 1897, mais especificamente no dia 20 do mês, era criada no Rio de Janeiro a Academia Brasileira de Letras, na rua do Passeio, no centro da cidade.

Inspirada na Academia Francesa, o objetivo da recém-criada instituição era cultivar a língua e a literatura nacionais. Ali, em 1897, ficou decidido que ABL seria composta por 40 membros, conhecidos como "imortais", que seriam eleitos por seus pares para ocupar cadeiras numeradas.

A única forma de se tornar um "imortal" seria após o falecimento de um dos membros da Academia. De lá pra cá, 293 pessoas já vestiram o fardão da imortalidade, que assim como quase tudo no Brasil, é um privilégio concedido quase que exclusivamente aos brancos, sobretudo aos homens, que sempre dominaram as 40 cadeiras da instituição.

Dentre essas 293 pessoas, 4 são homens negros – incluindo Machado de Assis, o fundador e primeiro presidente da instituição –, 12 são mulheres brancas e só agora, em julho de 2025, Ana Maria Gonçalves, escritora de Um Defeito de Cor (2006), se tornou a primeira mulher negra imortalizada pela Academia Brasileira de Letras.

A coerência sórdida

Eu poderia gastar muitas e tantas linhas para dizer do absurdo, e ao mesmo tempo da coerência que é a Academia Brasileira de Letras ter demorado 128 anos para eleger uma mulher negra no seu panteão. Absurdo, porque não faltam exemplos da qualidade literária dentre muitas mulheres negras, a despeito de todas as barreiras que foram e seguem sendo impostas para dificultar que mulheres negras escrevam e também sejam reconhecidas como autoras.