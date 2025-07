Como se forma um tsunami? - O terremoto na península russa de Kamchatka provocou alertas de tsunami, que não são raridade nos oceanos. Mas como as ondas gigantes se formam e o que as torna tão perigosas?Nesta quarta-feira (30 de julho), um forte terremoto sacudiu o fundo do mar a leste da península russa de Kamchatka. Com magnitude de 8,8, o fenômeno foi o mais forte do mundo desde o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Devido a isso, várias regiões do Pacífico receberam alertas de tsunami. Em algumas áreas costeiras, ocorreram inundações, enquanto em outras as ondas não chegaram.

A palavra "tsunami" vem do idioma japonês e significa "onda de porto". O nome teria surgido depois que pescadores japoneses, que estariam distantes da costa e em um mar aparentemente calmo, encontraram aldeias completamente destruídas ao retornarem para casa – e é isso que caracteriza um tsunami e está relacionado ao seu desenvolvimento.