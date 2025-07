Como tarifaço de Trump contra o Brasil pode sair pela culatra

Nos últimos anos, Moraes já havia investigado Bolsonaro por, entre outras coisas, espalhar notícias falsas. Também condenou vários de seus apoiadores pela invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em janeiro de 2023. Celebrado como defensor da democracia pela esquerda em torno de Lula, Moraes é, para a direita brasileira, a personificação do diabo – e agora, também, para os Estados Unidos.

O fato de Trump, ao contrário do que anunciou há duas semanas, agora permitir inúmeras isenções tarifárias demonstra que o Brasil vem negociando bem com os americanos, avalia Guilherme Casarões, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. "Isso mostra também claramente que a motivação do Trump é menos comercial e muito mais política. Até mesmo porque o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos."

Segundo Casarões, há três fatores políticos principais por trás do ataque de Trump ao Brasil: primeiro, os laços estreitos do Brasil com a China, o que o torna um campo de batalha no conflito geopolítico entre China e EUA. O segundo motivo é ideológico: Trump precisa apoiar seus aliados ao redor do mundo. E terceiro, os interesses econômicos das big techs. "Elas não querem a regulamentação das redes sociais."

Onda de nacionalismo

No Brasil, o ataque de Trump desencadeou uma onda de nacionalismo, especialmente nas redes sociais. Não sem razão, disse o sociólogo Celso Rocha de Barros à DW. Ele descreve a "intervenção americana contra o Supremo brasileiro" como uma "agressão imperialista inaceitável". Daqui em diante, a regra para negociar com os Estados Unidos deveria ser essa, afirmou: "Negociar acordos econômicos sem ceder um centímetro que seja na questão democrática e política".

Para Rocha de Barros, Alexandre de Moraes sai mais forte deste episódio. Mesmo ministros da Suprema Corte com posições mais favoráveis a Bolsonaro, segundo ele, podem não querer dar a impressão de que apoiam uma intervenção estrangeira, liderada por Trump, contra a corte da qual fazem parte.