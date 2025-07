Eurodeputados de ultradireita também pedem sanções a Moraes

Assim como o presidente dos EUA, Donald Trump, os parlamentares também defendem que o juiz seja enquadrado devido à sua atuação na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Agora, Moraes supervisiona a acusação politizada de seu maior inimigo político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com acusações infundadas – buscando prendê-lo para sempre e impedi-lo de concorrer e vencer as eleições presidenciais de 2026 no Brasil", diz a carta.

Os eurodeputados ainda citam a recente decisão de Moraes de banir Bolsonaro de usar as redes sociais ou retransmitir entrevistas como uma violação do compromisso da UE com a liberdade de expressão.

"Moraes tem promovido uma campanha de censura muito além de sua jurisdição, ameaçando não apenas a democracia do Brasil, mas também a ordem democrática global que a UE busca defender. [...] A UE deve enviar uma mensagem clara de que o autoritarismo judicial e a censura não serão tolerados", conclui o texto.

A carta é assinada por ultradireitistas que compõem os grupos parlamentares Patriotas pela Europa e Conservadores e Reformistas e publicada nas redes sociais de Tarczynski. Juntas, as siglas possuem 22% das cadeiras no parlamento. Já o grupo de 16 deputados que assinou a carta representa apenas 2% dos 720 membros do Parlamento Europeu.

Entre os 16 signatários do pedido estão seis eurodeputados poloneses filiados ao nacionalista Partido Lei e Justiça (PiS). Outros parlamentares incluem a grega Afroditi Latinopoulou, do Voz da Razão; o espanhol Jorge Martín Frías, do Vox; o português Tiago Moreira de Sá, do Chega; e a francesa Virginie Joron, do Reunião Nacional (o partido de Marine Le Pen).