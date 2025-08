Imprensa internacional repercute briga de Trump com o Brasil - Jornais citam "assalto à democracia" e "pressão contra o Estado de Direito". Tarifas de 50% impostas por Trump contrariariam interesses estratégicos dos EUA na região, empurrando o Brasil para o colo da China.The Guardian: "Trump exporta para o Brasil seu assalto à democracia"

"Nos últimos seis meses, Donald Trump foi acusado de arrastar rapidamente a maior democracia das Américas rumo ao autoritarismo. Agora, o ex-presidente dos EUA parece decidido a minar também a segunda maior democracia da região", afirmou o The Guardian nesta quinta-feira (31/07), ao comentar a tarifa de 50% imposta pelo presidente americano às exportações do Brasil no dia anterior.

O tarifaço e as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes são, nas palavras do jornal britânico, um "ataque extraordinário às instituições brasileiras", "em parte como retaliação pelo que ele [Trump] chamou de perseguição política ao seu aliado Jair Bolsonaro", réu no caso da trama golpista.