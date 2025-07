O que é Aliança para a Memória do Holocausto, grupo do qual o Brasil se retirou? - Formada em 1998 para fortalecer educação sobre o Holocausto, organização da qual o Brasil se retirou está no centro de polêmica que envolve definição de antissemitismo, que críticos apontam ser usada para blindar Israel.O Brasil deixou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês), da qual participava como membro observador desde 2021. A informação foi divulgada na quinta-feira passada (24/07) pelo Ministério do Exterior de Israel após o Brasil ter anunciado, um dia antes, que estava prestes a aderir formalmente ao processo que a África do Sul move contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por acusação de genocídio.

O próprio governo Lula não se manifestou oficialmente sobre a retirada, mas diplomatas brasileiros disseram ao jornal Folha de S. Paulo que ela ocorreu porque a adesão teria sido feita de maneira "inadequada" durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que é a IHRA?