Por que ONGs estão criticando o envio aéreo de ajuda para Gaza?

O think tank Centre for Humanitarian Action (CHA), sediado em Berlim, chamou isso de "a ponte aérea mais sem sentido de todos os tempos" e "política simbólica e desperdício de dinheiro". Segundo seu diretor, Ralf Südhoff, os transportes aéreos são até 35 vezes mais caros do que os comboios terrestres.

Lançamentos aéreos não chegam aos mais necessitados

Marvin Fürderer, especialista em ajuda de emergência da organização civl alemã Welthungerhilfe, fala de "lançamentos simbólicos e ineficazes". À DW, ele descreve um problema fundamental: "A carga é lançada sem coordenação, sem uma zona de lançamento designada, sem estruturas de segurança em um ambiente de alto risco."

A ajuda muitas vezes não chega às pessoas que mais precisam, "mas sim àquelas que ainda têm mobilidade suficiente para atravessar os escombros e as ruas lotadas até a zona de lançamento e lutar pela carga no local", diz Fürderer.

Quase todos os dias, são relatadas mortes em torno dos poucos centros de distribuição da controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF). Baseada nos Estados Unidos, a organização está encarregada de distribuir ajuda na Faixa de Gaza desde maio, com o aval do presidente Donald Trump, depois que Israel proibiu que a agência de ajuda humanitária aos palestinos da ONU, a UNRWA, operasse de forma independente no enclave.

No entanto, a GHF não tem conseguido garantir a segurança nos centros de distribuição. Além disso, de acordo com a ONU, os militares israelenses disparam repetidamente contra pessoas que esperam na fila. De 27 de maio e 21 de julho, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, mais de mil palestinos foram mortos por soldados israelenses enquanto tentavam obter suprimentos de ajuda humanitária.