Após sanções de Trump, Moraes responde que STF não se dobra a ameaças

Moraes citou, como exemplo, a declaração de Eduardo Bolsonaro contra os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, indicando que ambos seriam alvo de sanções econômicas se não pusessem em votação um projeto de lei que anistiaria os réus.

"Fazem isso diariamente nas redes sociais ameaçando as famílias dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime. [...] Esta Corte, a PGR e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças."

Eduardo Bolsonaro é diretamente investigado por suspeita de coação. O ex-presidente também cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, pelo risco de obstrução da Justiça.

"Ao fazerem as postagens, dizem ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte brasileira", argumentou, prometendo a responsabilização integral da "organização criminosa".

Prenúncio de nova tentativa de golpe

Moraes criticou como "patética" a tentativa de favorecer os acusados da trama golpista. Ele defendeu que o processo penal corre de forma transparente, com a oitiva de 31 réus, 149 testemunhas de defesa e compartilhamento das peças com quase 100 advogados.