Como os espiões da Stasi vigiavam a população na Alemanha Oriental

O que os levava a apoiar um regime tão injusto? "Pode ter sido a sensação de poder sobre os outros. Mas também pode ter sido uma tradição familiar, de seguir os passos dos pais e talvez até dos avós que já faziam esse trabalho. Claro, havia também as promessas do ministério de que poderia ser uma atividade interessante, que talvez fosse possível até mesmo trabalhar no exterior. E, no fim das contas, era um emprego seguro, inclusive para quem não tinha uma carreira", explica o historiador Philipp Springer.

Cotidiano monótono

Para seu livro "Die Hauptamtlichen" (que em tradução livre seria algo como "Os funcionários de carreira"), Springer encontrou no arquivo da Stasi fotos raras que mostram funcionários no trabalho. Normalmente, como supervisores, eles não apareciam na frente, mas sim atrás das câmeras. No entanto, o imaginário popular de uma vida emocionante de agente não era algo concreto.

"Talvez tenha havido um pouco de vida ao estilo James Bond quando se estava em missão no exterior e se espionava secretamente, por assim dizer. Na RDA, em áreas que não estavam tão próximas da atividade de espionagem propriamente dita, não era tão emocionante quanto se poderia imaginar", diz Springer.

As fotos do livro apresentam momentos mais banais e amadores. Vê-se um homem na copiadora, outro numa escrivaninha e uma mulher trabalhando na cozinha. Às vezes, aparece apenas uma mão que pega um arquivo, ou pés diante de um aquecedor.

"É claro que são áreas que, à primeira vista, parecem totalmente normais e nada emocionantes, mas, ao mesmo tempo, são interessantes e enfadonhas como se aquelas pessoas trabalhassem numa empresa qualquer", afirma o autor.