El Salvador extingue limite de mandatos presidenciais - Em vitória para Bukele, parlamento elimina regra que proibia reeleição no país, amplia tempo de governo e acaba com segundo turno.Parlamentares de El Salvador aprovaram uma emenda constitucional nesta quinta-feira (31/07) que amplia o mandato presidencial para seis anos e autoriza ao chefe de governo concorrer à reeleição de forma indefinida.

Com a mudança, o atual presidente, Nayib Bukele – que conta com apoio majoritário no parlamento – poderá disputar o cargo quantas vezes quiser. Até então, mandatos consecutivos eram proibidos no país. A proposta foi aprovada pelos 57 deputados aliados do presidente, enquanto apenas três membros da oposição votaram contra.

A emenda foi apresentada pela deputada Ana Figueroa, do partido liderado por Bukele. Além de permitir a reeleição sem restrições, as novas regras também extinguem o segundo turno no pleito presidencial, no qual os dois candidatos mais votados no primeiro turno disputariam uma nova votação.