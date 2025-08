Especialistas contradizem Israel, que nega fome em Gaza

Desvio de ajuda humanitária

A recente decisão de Israel de permitir mais entregas de ajuda humanitária aliviou ligeiramente os preços em algumas áreas, mas o impacto continua a ser limitado.

Embora a ajuda se destine a ser distribuída gratuitamente, alguns suprimentos estão sendo armazenados, desviados ou revendidos.

Além disso, não há supervisão clara por parte dos grupos de ajuda humanitária, das autoridades locais ou das forças israelenses. Autoridades israelenses têm afirmado repetidamente que o Hamas é responsável pelo roubo dos recursos.

No entanto, o jornal americano The New York Times relata que autoridades militares israelenses confirmaram que não há evidências de que o Hamas tenha saqueado sistematicamente a ajuda humanitária da ONU – em vez disso, alegam roubos esporádicos por parte de atores menores, e não um desvio organizado pelo Hamas.

Entre 120 e 200 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza no domingo, de acordo com estimativas da ONU. Mas autoridades humanitárias descreveram esses esforços como inadequados e, em alguns casos, perigosos para os civis no local que precisam recolher a ajuda.