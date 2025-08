Estudo revela que indígenas fizeram reivindicações em carta a colonizadores holandeses em 1645 - Pesquisa inédita aponta que texto com reivindicações aos colonizadores holandeses foi escrito por potiguaras. Achado reforça papel das assembleias e cartas na articulação política dos povos originários até dias atuais.Em março de 1645, um grupo de 134 indígenas potiguaras saiu de várias regiões do que hoje é o Nordeste do Brasil para se reunir no aldeamento de Tapesserica, na capitania de Itamaracá. O grupo se juntou para eleger os líderes que iriam negociar seus interesses com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, no que ficou conhecida como a primeira assembleia indígena registrada no país.

Esse episódio já é conhecido, mas costuma ser uma nota de rodapé na história das guerras luso-holandesas no Brasil. Trezentos e oitenta anos depois, uma nova tradução de um registro desse encontro, cujo estudo foi publicado no jornal acadêmico Transactions of the Royal Historical Society, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, muda a importância desse evento.

A nova tradução revela e reconhece uma carta escrita pelos próprios potiguaras ao governo do Brasil Holandês – e evidencia, a partir desse achado, a agenda dos indígenas da costa brasileira durante a ocupação holandesa no território brasileiro, que durou de 1630 a 1654.